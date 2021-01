SetraBH vai diminuir número de ônibus nas ruas com restrição do comércio

Ônibus vão circular com frota reduzida a partir desta segunda (11) em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 27/07/2020)

A partir desta segunda (11/01), quem pega ônibus em BH vai se deparar com um novo quadro de horários dentro dos coletivos. Isso porque o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) vai diminuir a circulação de veículos por causa da restrição do funcionamento do comércio na capital.

Segundo o SetraBH, avisos com asjá estarão fixados nos coletivos a partir deste sábado (09/01).

Mesmo com a possibilidade de aglomerações, a entidade de classe informa que a medida tem como justificativa a queda de 35% da demanda por causa do decreto da prefeitura.

Portanto, segundo o sindicato, a média diária de 730 mil passageiros transportados deve cair para 480 mil, semelhante ao ocorrido em julho do ano passado.

Profissionais do SetraBH e da Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) vão acompanhar a evolução diária da demanda para definir ajustes na operação nos primeiros dias.

A entidade esclarece que ônibus reservas estarão à disposição nas estações de integração BHBUS (Pampulha, Venda Nova, Vilarinho, São Gabriel, Diamante e Barreiro) prontos para realizar viagens extras, se necessário.

O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) vai funcionar normalmente durante o período por meio do telefone (31) 3248-7300.

Para registrar reclamações, o usuário deve informar o número da linha e do ônibus, além do horário e do local da ocorrência.

Decreto









"São números impressionantes. Houve uma importação da doença surpreendente, porque temos casos, hoje, em hospitais particulares de BH de uma família inteira e famílias inteiras, que passaram o Natal juntos, (e que hoje estão) infectados e internados”, disse o prefeito Alexandre Kalil (PSD) em pronunciamento nas redes sociais.





Veja como ficará o comércio em BH a partir de segunda:





Padarias e lanchonetes (vedado o consumo no local) (de 5h às 22h)

Comércio varejista de laticínios e frios (de 7h às 21h)

Açougue e Peixaria (de 7h às 21h)

Hortifrutigranjeiros (de 7h às 21h)

Minimercados, mercearias e armazéns (de 7h às 21h)

Supermercados e hipermercados (de 7h às 22h)

Artigos farmacêuticos (sem restrição de horário)

Artigos farmacêuticos, com manipulação de fórmula (sem restrição de horário)

Comércio varejista de artigos de óptica (sem restrição de horário)

Artigos médicos e ortopédicos (sem restrição de horário)

Tintas, solventes e materiais para pintura (de 7h às 21h)

Material elétrico e hidráulico, vidros e ferragem (de 7h às 21h)

Madeireira (de 7h às 21h)

Material de construção em geral (de 7h às 21h)

Combustíveis para veículos automotores (sem restrição de horário)

Peças e acessórios para veículos automotores (de 8h às 17h)

Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo - GLP (sem restrição de horário)

Comércio atacadista da cadeia de atividades do comércio varejista da fase de controle (5h às 17h)

Agências bancárias: instituições de crédito, seguro, capitalização, comércio e administração de valores imobiliários (sem restrição de horário)

Casas lotéricas (sem restrição de horário)

Agência de correio e telégrafo (sem restrição de horário)

Comércio de medicamentos para animais (sem restrição de horário)

Atividades de serviços e serviços de uso coletivo, exceto os especificados no art. 2º do Decreto nº 17.328, de 8 de abril de 2020 (sem restrição de horário)

Atividades industriais (sem restrição de horário)

Banca de jornais e revistas (sem restrição de horário)

Serviços de alimentação, apenas para entrega em domicílio e retirada no local de alimentos prontos e embalados para consumo fora do estabelecimento, nos termos do art. 3º do Decreto nº 17.328, de 2020 (sem restrição de horário)

Restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres no interior de hotéis, pousadas e similares, para atendimento exclusivo aos hóspedes, nos termos do art. 4º do Decreto nº 17.328, de 2020 (sem restrição de horário)

Atividades autorizadas neste anexo em funcionamento no interior de shopping centers, galerias de loja e centros de comércio (Deverão ser observados os horários de cada atividade)





Não podem funcionar em BH:





Casas de shows e espetáculos de qualquer natureza

Boates, danceterias, salões de dança

Casas de festas e eventos

Feiras, exposições, congressos e seminários

Shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas

Cinemas e teatros

Clubes de serviço e de lazer

Academias, centros de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico

Clínicas de estética e salões de beleza

Parques de diversão e parques temáticos

Bares, restaurantes e lanchonetes (para consumo interno)





Também ficam suspensas