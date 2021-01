COVID-19: Contagem terá lei seca em bares e restaurantes

A prefeita Marília Campos afirmou que quer dialogar as restrições com os comerciantes (foto: Janine Moraes/Prefeitura de Contagem/Divulgação)

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), anunciou nesta tarde (08/01) que não vai fechar as atividades comerciais consideradas não essenciais, conforme determinou o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), nesta semana.





Apesar de a cidade viver um período crítico em relação às internações, com ocupação de 86% dos leitos de UTI próprios para COVID-19, e de 84% dos leitos de enfermaria, Marília afirmou que vai dialogar com cada setor para alinhar possíveis restrições no funcionamento. A prefeita ressaltou ainda que Contagem não possui hospitais privados e que os cidadãos contam apenas com a rede pública de saúde.









“Queremos conversar com o comércio e, de cara, temos uma proposta, que é a lei seca. Não é proibido vender [bebida alcoólica], mas é proibido consumir álcool no local. E é simplesmente por uma questão: você toma um copo de cerveja, você já tira a máscara, com dois copos de cerveja, você já abraça. Então, se tiver nos bares o consumo, certamente não teremos muito controle nas ações preventivas de combate à pandemia. Vai ser possível manter a atividade econômica, mas o que a gente quer discutir são as restrições, que serão próprias de cada setor”, afirmou.





Contagem atualmente tem 14.213 casos confirmados de COVID-19 e 540 mortes em decorrência da doença. O índice de transmissão na cidade é maior do que em Belo Horizonte. Atualmente, está em 1,19, o que indica que 100 pessoas contaminadas podem passar o vírus para outras 119.





Mesmo sem o risco iminente de fechar a maioria do comércio, Marília não descartou essa possibilidade em um futuro próximo. “Está afastado o risco de fechamento? Não. Estamos com uma situação grave em função das festas de final de ano. Certamente teremos a elevação da taxa de transmissão e, possivelmente, de óbito. Temos apenas oito leitos (UTI) disponíveis hoje. As medidas [restritivas] de hoje só terão repercussão daqui a 15 dias.”