Em BH, a saga para fugir da COVID-19

'Tranquei-me no quarto, o resto do domingo e a segunda-feira' (foto: Adão de Souza PBH) Ninguém me falou que seria assim. Ou melhor, ninguém teve a preocupação de me falar as dificuldades desse período. Desde o final de fevereiro que estou em home office. Só saio de casa em raríssimas situações, como para pagar contas ou ir à farmácia. Até supermercado, na maioria das vezes, é pelo telefone. Mas os últimos dias foram terríveis.





A história toda começou com a irmã da minha nora, Raquel. Ela é ex-jogadora de vôlei, do Minas e foi campeã sul-americana com a Seleção Brasileira. Ela foi a primeira. Marília, minha nora, é irmã dela e mulher do Felippe, meu filho. Foi levá-la para fazer exame e teve contato, certo?





Pois o resultado desse exame deu positivo para COVID-19.





Bom, cabe aí uma explicação. Meu filho, a mulher e três das minhas cinco netas estão morando na minha casa, enquanto reformam o apartamento deles.





E aí? O que fazer? Mas ainda não era de alarmar tanto. Só que vem a informação, que os pais da nora, Luiz e Angélica, também estão infectados. É motivo suficiente para minha primeira fuga.





Mudei-me para a casa da minha filha, Raphaela, que é dentista. Ela estava com o marido, as duas outras netas, mais a mãe dela, num sítio, para passar o final de ano. A casa vazia era o ideal. E lá fui eu.





Compras, mais uma vez, só pelo telefone, para não ter que sair de casa. Passo o réveillon sozinho, vendo fogos de artifício pela janela. Chega o último domingo. Raphaela volta do sítio, mas as notícias não são boas. Meu genro, Bruno, também está com COVID.





Fugi de novo.





Voltei pra minha casa, apesar do risco. Tranquei-me no quarto, o resto do domingo e a segunda-feira. Minha filha foi com as netas para a casa da mãe dela.





E na sequência, a minha nora começa a ter sintomas. Não sente o gosto quando come ou bebe, mesmo suco. Meu filho diz que ela está com nariz entupido e escorrendo e a garganta está arranhando.





Tenho de tomar uma decisão. A opção é ir para a casa da minha mãe. Só que ela tem 89 anos, e é hipertensa. Além do mais, meu irmão, que teve AVC, não fala mais, e é diabético, mora com ela. Não dá, tenho de me preservar e, também, minha mãe e meu irmão. Isso está virando uma saga.





Vem uma luz. Minha vizinha, Simone, que é amiga desde a adolescência, na Rua Piauí – onde minha mãe mora até hoje. Nossas mães eram melhores amigas. A dela, pena, morreu. Pois a Simone está viajando a trabalho, junto com a filha, Catarina. Só voltarão em fevereiro.





Liguei e pedi a casa emprestada. Ela emprestou. Estou aqui desde a última terça-feira. No dia seguinte à segunda fuga, veio a confirmação de que meu filho e minha nora estão infectados.





Pois é. E pra completar, nesta sexta-feira (08/01), minha filha me liga e conta que o teste dela para COVID-19 também deu positivo.





Infectados, mas à distância. Não tenho mais pra onde correr O que espero é que toda essa estratégia dê realmente certo e que daqui a 10 dias, eu possa voltar, em segurança, para casa, para minha cama. Eu jamais imaginei nada parecido com isso, esse vírus. Nem nos filmes de ficção científica tinha visto nada igual.





Um conselho a todos vocês. Protejam-se. Fujam, pernas para que te quero. Tudo para escapar desse mal. Viver uma saga agora, para poder viver, no sentido amplo das palavras, depois.





E aprendendo a ser sozinho, não ter nem mesmo a família por perto. Não brincar com as netas, não ter com quem conversar, por aí. Vivendo e aprendendo.