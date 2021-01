PBH teme aumento dos casos de COVID-19 durante o Enem

Estudantes se aglomeram na chegada para provas na última edição do Enem. A PBH está preocupada com a disseminação do coronavírus, na edição deste ano (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press - 19/11/19) Enem) em meio ao avanço de casos de COVID-19. A preocupação é como realizar a prova diante das novas restrições impostas pelo A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reuniu nesta sexta-feira (08/01) as secretarias de Planejamento, Saúde e Educação paa discutir a a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio () em meio ao avanço de casos de. A preocupação é como realizar a prova diante das novasimpostas pelo decreto para conter o coronavírus, que passam a valer na próxima segunda-feira (11/1).





Procurada para falar sobre as ações que pretende adotar nos dias da prova, a PBH não confirmou se pretende tomar alguma medida para tentar adiar a aplicação do exame na capital.





Quanto à preocupação com a disseminação do coronavírus durante a realização das provas, respondeu que “caberá ao Ministério da Educação, por meio do Inep, aplicar e fiscalizar o cumprimento de todas as medidas sanitárias nos locais de exame. À prefeitura, caberá o fornecimento de transporte público para viabilizar o deslocamento dos estudantes”.

provas sejam aplicadas em maio — e não em 17 e 24 deste mês. Os riscos impostos pelo novo coronavírus, para ela, impedem a realização do teste. No fim da tare desta sexta, a vereadora Duda Salabert, ao lado de seu partido, o PDT, anunciou que pretende ajuizar uma ação judicial pedindo o adiamento do exame. A parlamentar defende que as— e não em 17 e 24 deste mês. Osimpostos pelo novo coronavírus, para ela,a realização do teste.





Adiamento das provas





O Enem está marcado para os domingos 17 e 24 de janeiro na versão impressa. Já a versão digital ocorre em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.





#AdiaEnem esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter. A ação foi promovida pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes). Ao longo da semana, vários estudantes têm feito manifestações nas redes sociais, pedindo o adiamento das provas. A hashtagesteve entre os assuntos mais comentados do Twitter. A ação foi promovida pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes).





receosos com a possibilidade de contaminação do vírus, durante a realização dos testes, já que os números não param de subir no Brasil. Os jovens estãocom a possibilidade de contaminação do vírus, durante a realização dos testes, já que osnão param deno Brasil. Minas Gerais bateu novo recorde nesta sexta-feira (8/1), com 7.812 casos em 24h





O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pela prova, descarta um novo adiamento e afirma que medidas de prevenção serão tomadas para a realização das provas.





Além das medidas sanitárias, como o uso obrigatório de máscara durante todo o exame, está prevista a reaplicação da prova para quem contrair doenças infectocontagiosas. Os estudantes que tiverem casos aceitos pelo Inep podem fazer o exame nos dias 23 e 24 de fevereiro, mesma data em que o Enem é aplicado para pessoas com privação de liberdade.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz