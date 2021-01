Céu alaranjado em BH chama atenção de moradores; entenda

O céu laranja é um sinal de que a atmosfera está muito fria. (foto: Reprodução Rodney Costa)

As chuvas em Belo Horizonte são tópico de conversa entre os moradores durante os primeiros meses do ano. Mas na tarde desta terça-feira (05/01), a pauta foi outra: a coloração do céu.Nas redes sociais, os internautas compartilharam fotos do fenômeno, veja:





tom alaranjado é resultado do fenômeno de refração dos raios de sol nos núcleos de granizo presente nas nuvens frias. “. Como o tamanho dos núcleos é muito grande, ele dá uma cor que vai para o alaranjado ou amarelo”, explica o meteorologista Ruibran dos Reis.Na tarde desta terça-feira, aalertou os moradores da capital sobre a possibilidade de chuva com granizo nas regiões doO “” é um sinal de que a atmosfera está muito fria. “No interior, quando esse fenômeno acontece é muito comum falar que é um sinal de tempestade. O que é verdade, já que a gente está esperando fortes chuvas”, comenta.Segundo o boletim de previsão do tempo do, a capital mineira tem a possibilidade de fortes chuvas com trovões durante toda a semana, principalmente de quinta-feira (07/01) à domingo (10/01). A umidade máxima do ar nesta quarta-feira (06/01) e quintafeira (07/01) fica em 90%. Já na sexta-feira (08/01) e sábado (09/01), a previsão vai para 95%. Esses números ainda estão sujeitos a alteração.

No Twitter, alguns moradores também fizeram “memes” com o fenômeno:

céu laranja: A

todo mundo do meu wpp: pic.twitter.com/STa3aA9gjI %u2014 %uD835%uDD6F%uD835%uDD86%uD835%uDD9B%uD835%uDD8E%uD835%uDD89 %uD83E%uDD2A (@camauada) January 5, 2021

Abri o Instagram tinha 186 postagens do céu laranja %u2014 Lucas (@lucasafsouza) January 5, 2021

o céu de bh tá pegando fogo???? m pic.twitter.com/hzc8wUXHV2 %u2014 %u0430%u0440%u0442%u0443%u0440 (@durnoyvkus) January 5, 2021