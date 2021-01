Homem capota carro e fica ferido no Triângulo Mineiro

Acidente aconteceu na manhã dessa terça (5/1) no sentido Araguari (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)







Um homem ficou ferido na manhã desta terça (5/1) ao capotar sua caminhonete na MG-413, na altura do Km 6. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fato aconteceu no distrito de Piracaíba, em Araguari, no Triângulo Mineiro.









Segundo a corporação, o motorista perdeu o controle do veículo no sentido Araguari. Os militares precisaram estabilizar o veículo para retirar a vítima pelo teto.





Ainda de acordo com as autoridades, o homem estava consciente e sem fraturas aparentes, mas sofreu diversas escoriações.





Uma unidade de resgate o levou até a Unidade de Pronto-Atendimento de Araguari.





No local, os militares também isolaram a bateria do carro para evitar incêndios. O veículo era uma caminhonete Volkswagen Saveiro branca.





A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também auxiliou nos trabalhos.