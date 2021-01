Sem esperar Ministério da Saúde, MG garantiu seringa para 90% da população

Governo de Minas afirma que comprou 50 milhões de seringas (foto: AFP / Joseph Prezioso )





A esperada vacina contra a COVID-19 já tem insumos para ser aplicada em Minas Gerais. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), mais de 19 milhões de seringas já chegaram ao almoxarifado da pasta. Essas unidades estão sendo preparadas para distribuição às regionais que enviam aos municípios os insumos para vacinação.





A quantidade garante insumo para 90% dos mineiros, já que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Minas tem uma população estimada de 21 milhões de pessoas.









campanha de vacinação, logística de distribuição de insumos para regionais de saúde e municípios. Essas ações fazem parte do Plano de Contingenciamento para Vacinação Contra a COVID-19 que foi lançado pelo governo de Minas em setembro do ano passado. Por meio deste plano, a Secretaria já previu as etapas de pré-campanha,, logística de distribuição de insumos para regionais de saúde e municípios.





As 50 milhões de seringas agulhadas foram adquiridas por meio de processo licitatório não emergencial. Deste total, 19.079.800 milhões de seringas agulhadas já começaram a ser distribuídas às Unidades Regionais de Saúde do estado. O restante do quantitativo tem previsão de chegar até meados de março.





Segundo a SES-MG, nesta compra das 50 milhões de unidades foram investidos R$ 35,15 milhões. O quantitativo de vacinas adquiridas é suficiente para toda população mineira mesmo que sejam necessárias duas doses para o imunizante que ainda deve ser aprovado pela Anvisa.



A Secretaria também investiu R$ 4 milhões em 617 câmaras refrigeradas para envio aos municípios para acondicionamentos de doses de imunizantes. Estes itens também já começaram a ser enviados aos municípios.





Pelo menos 256 câmaras de 200 litros foram entregues e outras 100 câmaras de 300 e 400 litros também já enviadas aos municípios. A pasta também afirma que refletores potentes foram instalados para aumentar a segurança da Rede de Frio estadual.





Outras ações em execução pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG):

Aquisição de 60 mil coletores para material perfurocortante,

Aquisição de 15 mil termômetros,

Aquisição de 1.500 unidades de pallets

Ampliação da Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação (CTA) para a imunização de pessoas com condições clínicas especiais e monitoramento de possíveis reações adversas causadas pela vacina de COVID-19.

Insumos no Brasil





O ministério só conseguiu lances válidos para 7,9 milhões das 331 milhões de seringas e agulhas procuradas por meio de pregão eletrônico, no último dia 29, como revelou o Estadão. A pasta afirma que, além da requisição emergencial, vai abrir novo edital de compra destes produtos.