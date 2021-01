Corpo é encontrado por moradores no Córrego do Onça, em BH

Bombeiros apoiam Polícia Militar a retirar corpo que estava boiando no Córrego do Onça, em Belo Horizonte (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A vítima, um homem de aproximadamente 30 anos, ainda não havia sido identificada. Segundo informações da PM, não havia marcas de feridas ou perfurações no corpo da vítima.

Moradores do Bairro Vila Aeroporto, em Belo Horizonte, encontraram na manhã desta terça-feira (05/01), um corpo parcialmente submerso no Córrego do Onça.A Polícia Militar (PM) foi acionada e solicitou a presença dos Bombeiros no local. Com a ajuda dos Bombeiros, os PMs conseguiram retirar o corpo.A Polícia Militar ainda aguardava os peritos da Polícia Civil no local para encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).