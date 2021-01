Estudantes da rede estadual de MG voltam às atividades remotas após recesso

Ano letivo de 2020 está previsto para encerrar no dia 30 de janeiro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) ensino remoto para cerca de 1,7 milhão de estudantes da rede estadual de Minas Gerais. Apesar do novo ano, os alunos seguem aprendendo os conteúdos relativos a 2020. No entanto, as atividades estão na reta final, uma vez que o término do ano letivo será em 30 de janeiro. A primeira segunda-feira (4/1) de 2021 foi de retorno aopara cerca de 1,7 milhão de estudantes dade Minas Gerais. Apesar do novo ano, os alunos seguem aprendendo os conteúdos relativos a 2020. No entanto, as atividades estão na reta final, uma vez que o término do ano letivo será em









É a partir do PET que os professores conseguem identificar evoluções no ensino dos alunos e o quanto aprenderam sobre os conteúdos trabalhados mensalmente. As apostilas, de acordo com a secretaria, contam para o cumprimento da carga horária prevista nas matrizes curriculares.





Ainda segundo a secretaria, foram aplicados sete PETs. Nas teleaulas do programa “Se Liga na Educação”, o conteúdo do sétimo volume começou a ser detalhado nesta segunda-feira.