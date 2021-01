Marinha encontra mais dois corpos de mineiros vítimas de naufrágio na Bahia

Irmãos Danielly e João Paulo Silva Santos, mortos em tragédia em barco no Rio Carinhanha (BA) (foto: Redes Sociais/Alerta Bahia) resgatados os corpos das três vítimas do acidente com um pequeno barco que virou no ponto de afluência do Rio Carinhanha com o Rio São Francisco, no município de Carinhanha (BA).



O acidente aconteceu na tarde desse domingo (03/01). As vítimas eram naturais de Manga, no Norte Minas, para onde os corpos deverão ser levados para o sepultamento, nesta terça (05/01). A Marinha do Brasil confirmou na tarde desta segunda-feira (04/01) que foram resgatados os corpos das três vítimas do acidente com um pequeno barco que virou no ponto de afluência do Rio Carinhanha com o Rio São Francisco, no município de Carinhanha (BA).

Na embarcação estavam seis pessoas, das quais três conseguiram nadar até a margem e se salvaram. De acordo com o Segundo Distrito Naval da Marinha do Brasil, sediado em Salvador, foi envolvida no acidente uma “uma embarcação artesanal de pesca”, conhecida popularmente como “rabeta”.



A Marinha informou que instaurou inquérito para apurar as causas do acidente, bem como as responsabilidades pelo ocorrido.





As três pessoas mortas na tragédia foram identificadas como Valdinéia Lima da Silva, de 28 anos; e os irmãos João Paulo da Silva Santos, de 25, e Danielly da Silva Santos (presumíveis 23 anos). Após serem resgatados, os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Guanambi (BA).

Conforme testemunhas, no domingo, o grupo de amigos de Manga fez um passeio no Portal do Rio Carinhanha, afluente do Rio São Francisco. Ao final da tarde, o grupo recorreu a um barco “rabeta” para a travessia do ponto em que o Rio Carinhanha encontra o São Francisco, para alcançar o ponto do Velho Chico do lado mineiro (município de Juvenília), a fim de entrar no carro e pegar a viagem de volta a Manga. Nesse momento, o barco virou e em seguida afundou.

A suspeita é que a pequena embarcação não teria comportado o peso com o excesso de ocupantes, ocorrendo o naufrágio. Um homem que passeava em um jet ski pelo local tentou socorrer as vítimas, mas não conseguiu. O responsável pelo barco não foi identificado.

iniciou as buscas ainda na tarde de domingo. Na manhã desta segunda-feira, A Agência Fluvial da Marinha de Bom Jesus da Lapa (BA)ainda na tarde de domingo. Na manhã desta segunda-feira, foi encontrado o corpo de Valdinéia Lima dos Santos , resgatado a nove quilômetros de distância do local do acidente.

Na tarde desta segunda, foram encontrados os corpos das outras duas vítimas da tragédia com o pequeno barco: dos irmãos Danielly da Silva Santos e João Paulo Silva Santos.