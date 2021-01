Marinha encontra corpo de vítima do naufrágio no Rio Carinhanha

Paisagem do Balneário Pontal de Carinhanha, que faz parte da área onde aconteceu o naufrágio (foto: Reprodução/Redes sociais)





A vítima encontrada é Valdineia Lima dos Santos, de 28 anos, em uma localidade chamada de Cachoeira, distante 9 quilômetros do local do acidente. O acidente aconteceu quando um barco virou no Rio Carinhanha com seis pessoas a bordo, que estavam visitando o Balneário Pontal, importante ponto turístico de Carinhanha (BA).





Manga, Norte de Minas, despareceram nas águas quando barco virou. João Paulo da Silva Santos, de 25 anos, Danielly da Silva Santos, que não teve a idade informada, e Valdinéia Lima dos Santos, de 28, cujo corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, das seis pessoas estavam no barco, três delas conseguiram se salvar com a ajuda de pessoas que estavam nas margens do rio. Três mineiros da cidade de, Norte de Minas, despareceram nas águas quando barco virou. João Paulo da Silva Santos, de 25 anos, Danielly da Silva Santos, que não teve a idade informada, e Valdinéia Lima dos Santos, de 28, cujo corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira.

As buscas pelos dos corpos desaparecidos, dos irmãos Danielly e João Paulo, estão sendo feitas pelos homens da Agência Fluvial da Marinha de Bom Jesus da Lapa. As causas do acidente ainda serão apuradas, mas testemunhas disseram que a embarcação virou por causa de ondas formadas por um jet-ski, que passou em alta velocidade muito próximo ao barco.





A Agência Fluvial da Marinha de Bom Jesus da Lapa (BA) encontrou na manhã desta segunda-feira (4/1) o corpo de uma das três vítimas doque virou na tarde deste domingo (3/1), próximo ao, afluente do Rio São Francisco.