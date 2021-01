Três autores de sequestro e tortura são presos na Zona da Mata

Suspeitos foram presos pela Polícia Civil (foto: Polícia Civil/Divulgação)







Presos nesta segunda-feira (04/12), os três suspeitos de sequestro e tortura de um homem, de 28 anos, que foi sodomizado, no último dia 27 de novembro, no distrito de Granada, na zona rural de Abre Campo. Depois de um mês de investigação, a Polícia Civil descobriu os autores e nesta manhã foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão.









A violência do sequestro chamou a atenção dos policiais, uma vez que a vítima teve um dos dedos das mão arrancados com alicate. Além disso, a vítima foi sodomizada, com um pedaço de madeira, que foi enfiado em seu ânus.





Segundo a vítima, os sequestradores queriam que ele dissesse onde estaria a droga. Ele era acusado de ter sido o responsável pelo sumiço da cocaína, que pertenceria a um dos envolvidos, de 26 anos, que seria o mentor do sequestro.





Este e outros dois envolvidos foram detidos. O quarto envolvido está foragido e o quinto é um adolescente. Os três foram indiciados e o inquérito remetido para a Justiça. Os envolvidos serão transferidos para o sistema penal.