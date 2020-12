Menina de 12 anos é sequestrada e estuprada por dois homens em Uberaba

Os pais da garota haviam denunciado o desaparecimento à PM por volta das 4h da manhã de sábado. Ainda de acordo com o registro da PM, inicialmente a menina foi abordada pelos dois homens na porta de sua casa, onde estava sozinha por volta da 1h30.Segundo o relato dos militares, fingindo pedir uma informação, a dupla, que estava dentro de um veículo de passeio, chamou a vítima para perto e depois a obrigaram a entrar no carro, a levando para uma residência, provavelmente situada no Bairro Tutunas.