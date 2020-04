Acidente entre carro e caminhão na BR-262, em Abre Campo, mata quatro pessoas da mesma família

Militares tiveram que utilizar ferramentas para liberar vítimas das ferragens (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)









De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em um Gol, que colidiu frontalmente em um caminhão que vinha na pista contrária. O condutor do veículo de grande porte disse que o carro escorregou ao passar em uma faixa de óleo no asfalto, colidindo de frente com o caminhão.





Por causa da grande quantidade de óleo na pista, militares tiveram que jogar serragem para evitar novos acidentes. A perícia da Polícia Civil esteve no local, enquanto a Polícia Rodoviária Federal sinalizou a via.

Um, foi resgatado em estado grave e levado para um hospital da cidade.