Papai Noel entrega bicicletas a criança que escreveu carta fazendo pedido

Papai Noel existe. A crença do pequeno Weylland Lorenzo, de 5 anos, da pequena cidade de Dom Bosco, no Vale do Paranaíba, que escreveu uma carta, comovente, para Papai Noel, acabou sensibilizando os integrantes do grupo de ciclistas Sense Factore Race, que tem a atleta olímpica Jacqueline Mourão como integrante, cujos membros, sensibilizados, cotizaram e deram de presente duas bicicletas para a família de Weylland. Uma para ele e outra para a irmã, Lorena, de apenas dois anos.





Tudo começou com a publicação da carta, noticiada pelo Estado de Minas. Jaqueline Mourão, é a única atleta brasileira disputar os Jogos Olímpicos de Verão e Inverno. São seis participações olímpicas, Atenas'2004 e Pequim'2008, na de Verão, no mountain bike, e Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e PyeongChang 2018, na de Inverno, biatlo. Foi também medalha de bronze no mountain bike, nos Jogos Pan-Americanos de Lima'2019, no mountain bike.





ajudar. “Eu vi a matéria e fiquei sensibilizada. Aí, tive a idéia de Primeiro, mandei ajuda financeira e livros para as crianças . Mas depois, pensei bem e resolvi propor no meu grupo de ciclista. Com a ajuda de todos, fizemos uma vaquinha e pudemos dar duas bicicletas, uma para cada um”, conta Jaqueline.





Weylland e Lorena são filhos de Raylson Souza, de 23 anos, e Nikasia Gonçalves Dias, de 22. A família é pobre. Os pais são agricultores na cidade de Dom Bosco. Raylson trabalha na roça onde planta abóbora, feijão, quiabo e cana. Também faz bicos de capina, poda e servente de pedreiro. A mãe trabalha quebrando baru, um legume lenhoso, que se assemelha a um coquinho.

“Pode ser uma bicicleta usada. Mamãe não tem condições. Ela tem muita conta para pagar”, contou Weylland na carta. Ele contava também que a família mora de aluguel. “A minha irmã gosta muito de bicicleta”, continua ele na cartinha. Mas ele não colocou no pedido a Papai Noel, o que ele gostaria de ganhar: um carrinho de controle remoto.





O grupo se juntou e escolheu um dos integrantes, Abdo Kamal, de 39 anos, que tem um loja de bicicletas, a S2 Bike Shop, em Brasília, para fazer a entrega das bicicletas. “A cidade fica quase na divida de Minas com Goiás. Brasília fica mais perto. Conversamos com o Adbo topou”, conta ela.

Na entrega, muita emoção, segundo Abdo. “Tínhamos avisado a Nikasia. Eles estavam esperando que iria acontecer alguma coisa, mas nunca que ganhariam bicicletas. Quando cheguei e desci com as bicicletas, eles ficaram doidos. O Weyland colocou a irmã, primeiro, em cima da dela. Depois, ele montou na dele, e mesmo com o banco alto para ele, saiu pedalando. Fantástico. Fico feliz por trazer a alegria a eles e à família.”

Nikasia, a mãe, ficou emocionada. Chorou de alegria. “Eu jamais poderia imaginar que isso iria acontecer. Existem pessos boas no mundo e a prova está aí, os presentes para meus filhos. Esse é o melhor Natal das nossas vidas.”