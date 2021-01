Rodoviária de BH tem baixo fluxo de passageiros no retorno do feriado

Terminal rodoviário de BH com baixo fluxo de pessoas nesta segund-feira (4/1) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) feriado prolongado acabou e a rotina da maioria dos moradores de Belo Horizonte voltará ao normal no decorrer desta semana. Nesta segunda-feira (04/01) a expectativa é de que 13.934 pessoas retornem à Belo Horizonte, com a chegada de 514 ônibus no Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro. prolongado acabou e a rotina da maioria dos moradores de Belo Horizonte voltará ao normal no decorrer desta semana. Nesta segunda-feira (04/01) a expectativa é de que 13.934 pessoas retornem à Belo Horizonte, com a chegada de 514 ônibus no Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro.

Os desembarques do feriado de ano-novo têm pico nos dias 02, 03 e 04/01, com cerca de 35.412 pessoas esperadas. Nas mesmas datas, em 2020, 55.967 pessoas retornaram à cidade.

Apesar do fluxo mais baixo, é importante lembrar das medidas de segurança contra a COVID-19, já que em Minas Gerais são 552.104 casos confirmados e 12.063 mortes provocadas pelo novo coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado.

De acordo com a Administração da Rodoviária de BH, apenas quem for viajar deverá entrar no Terminal durante o período de pandemia e, após as 23h30, o acesso é restrito a usuários com passagens, com entrada concentrada entre as plataformas D e E.

Além disso, a limpeza da rodoviária foi intensificada, principalmente em áreas de contato, como corrimãos e botões de elevador. O uso de máscara e álcool em gel é obrigatório em todas as dependências do local, assim como o respeito às normas de distanciamento, que estão sinalizadas nas cadeiras do hall principal e pisos das plataformas de embarque.





*estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira