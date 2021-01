Jiboia e cascavel são encontradas em duas cidades do interior mineiro

Em Araguari, a captura da cascavel foi a terceira em apenas cinco dias (foto: CBMMG/Divulgação )

O Corpo de Bombeiros teve muito trabalho com animais silvestres e peçonhentos nos últimos dias de 2020 e neste início de janeiro. Mais duas cobras foram capturadas em residências em cidades do interior mineiro. Em Salinas, uma jiboia, de dois metros de comprimento, e em Araguari, uma cascavel de um metro.

Em Salinas, a jiboia estava nas dependências de uma residência localizada no quilômetros 285, da BR-251, km 285, no povoado de Ponte Nova, em Fruta de Leite, distrito do município.





Os bombeiros tiveram dificuldade na captura, pois no momento em que chegaram à residência, o réptil estava agitado e em posição de defesa dentro de um cesto de roupas sujas. Por isso, a guarnição fez a contenção segura da serpente, colocando-a em um recipiente de captura de animais. Depois de capturada, sem lesões, a cobra foi solta com segurança em uma mata, longe da área habitacional da cidade.

Em Araguari, a captura da cascavel foi a terceira em apenas cinco dias. No último dia de 2020, foram resgatadas duas jiboias. O réptil estava num jardim, próximo à entrada principal de uma residência na Rua Joaquim Carvalho Soares, Bairro Rosário em Araguari. Como o animal não estava ferido, este foi solto numa reserva natural.