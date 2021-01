Taxas de sepultamentos sofrem reajuste em Belo Horizonte nesta sexta-feira

Taxas cobradas para enterro na capital ficarão mais caras em 2021 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

sepultamentos ficarão mais caros em Belo Horizonte a partir desta sexta-feira (1/1). A prefeitura publicou no cemitérios públicos da capital mineira. O aumento foi cerca de 4,2% em relação ao ano passado. Osficarão mais caros em Belo Horizonte a partir desta sexta-feira (1/1). A prefeitura publicou no Diário Oficial do Município (DOM) os valores reajustados para os enterros nosda capital mineira. O aumento foi cerca de 4,2% em relação ao

Os preços para sepultamento e exumação subiram para R$ 274,40, mesmo valor cobrado para um velório no Cemitério da Paz, no Alto Caiçara, Região Noroeste da capital. Já nos velórios realizados no cemitérios da Saudade e Consolação o custo é de R$ 192,20. Por fim, para velar uma pessoa no Cemitério do Bonfim, os preços são mais salgados: R$ 724,80 (setores 1 a 4) e R$ 529,55 (seotres 5 a 9).





A construção de um túmulo (com acabamento em roboco e tampa de cimento) em qualquer cemitério custará a partir de agora R$ 1.292,45. Já os túmulos em mármore branca terão preço de R$ 4.799,95. Por suas vez, as sepulturas revestidas em ardósia ficarão em R$ 1.925,60.





Para demolição de túmulo será cobrada a taxa de R$ 783,45. Para vedá-los, é cobrada um valor entre R$ 191,95 e R$ 340,70.