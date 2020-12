Fique ligado: metrô paralisa operação mais cedo nesta quinta (31/12)

Quem precisar pegar o metrô nesta quinta e sexta-feira pode esperar até 25 minutos nas estações (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 16/10/2020)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), responsável pela gestão do metrô de BH, informou que os trens só operam até as 20h nesta quinta-feira (31/12). De acordo com a CBTU, o intervalo entre um meio de transporte e outro será de 25 minutos.

Para a sexta-feira (1º/1), a CBTU garante que aserá normal: das 5h40 às 23h. Porém, o intervalo entre uma composição e outra será mantido em 25 minutos.

Além disso, a companhia esclarece que o uso obrigatório de máscara permanece válido dentro das dependências do metrô: da estação à parte interna dos trens.

“A CBTU-BH mantém constante diálogo com as autoridades competentes e seguirá readequando suas operações sempre que houver novas determinações das instâncias do governo municipal, estadual ou federal, de forma a garantir o redimensionamento da oferta”, informou, por meio de nota.

Ainda segundo a CBTU, a programação diferenciada visa atender às determinações do Decreto Municipal 17.503/20.

O documento estabelece o horário limite de funcionamento do comércio até 21h para diversos setores da economia de Belo Horizonte.