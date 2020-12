Cabo de linha do metrô cai e atrasa viagens dos trens nesta terça (29/12)

Cabo do Metrô de BH cai e provoca atraso na espera dos trens (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press) cabo aéreo do metrô de Belo Horizonte caiu na manhã desta terça-feira (29/12). A queda da foi provocada pelo rompimento de uma presilha que sustenta os cabos e aconteceu durante a passagem de um trem que realizava a viagem programada, no trecho entre as estações Horto e São Gabriel. Umde Belo Horizonte caiu na manhã desta terça-feira (29/12). A queda da foi provocada pelo rompimento de uma presilha que sustenta os cabos e aconteceu durante a passagem de um trem que realizava a viagem programada, no trecho entre as

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a situação aumentou o tempo e espera dos trens, que passou de oito minutos para 20 a 22 minutos. No entanto o horário de pico foi ampliado e os veículos acoplados permanecerão circulando, para reduzir os atrasos.

As equipes de manutenção do metrô já estão no local e a CBTU prevê que as operações voltem, normalmente, antes do pico da tarde, por volta das 17h.

