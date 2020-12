Semana segue com chuva e céu nublado; confira a previsão

Céu com aumento de nuvens ao longo do dia (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Belo Horizonte e região Metropolitana, será com céu parcialmente nublado e possibilidades de chuva isolada no final da tarde e início da noite. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem chegar aos 29°C e a mínima é de 18°C. A última terça-feira de 2020, em, será com céu parcialmente nublado e possibilidades de chuva isolada no final da tarde e início da noite. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem chegar aos 29°C e a mínima é de 18°C.









7h15 - Nesta terça-feira (29) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, a tarde. A mínima foi de 18 °C, máxima estimada de 29 °C e a umidade relativa mínima em torno de 45% à tarde. pic.twitter.com/aSkLB5agdv %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) December 29, 2020





A Defesa Civil de BH faz boletins diários sobre o clima e publica em sua conta do Twitter e também, é possível receber alertas de chuva pelo celular. Basta enviar uma mensagem para o número 40199, informando o CEP do local.





Interior de Minas

O interior de Minas também segue com céu nublado. As pancadas de chuva estão previstas no Triângulo Mineiro, Zona da Mata, regiões Sul e Oeste e no Campo das Vertentes. E as outras áreas ficarão apenas parcialmente nubladas.





O Vale do Jequitinhonha bate recorde de calor no estado, nesta semana, e pode chegar aos 36°C nesta terça-feira (29/12). Enquanto o frio da região Sul terá mínima de 15°C.





Ano-Novo

A noite do dia 31, no réveillon, promete céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas à tarde, em BH e Região Metropolitana. A mínima prevista é de 19°C e máxima de 31°C.





Para a região Sul e Triângulo Mineiro, a previsão do Inmet são pancadas de chuva. Já na região Oeste e Campo das Vertentes o tempo ficará parcialmente nublado, mas há possibilidade de chuva ao longo do dia.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra