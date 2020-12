Chuva interdita ponte, derruba muro e parte de barranco no Sul de Minas

Carros de passeio são flagrado se arriscando na rodovia BR-460 (foto: Reprodução Internet)

forte que atingiu o Sul de Minas nesse fim de semana deixou estragos na região. O trecho da obra de uma ponte na rodovia, entree Pouso Alto, segue interditado nesta segunda-feira (28/12). A água do ribeirão Abençoado invadiu o desvio e provocou desgastes natrazendo risco para os motoristas.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PRE), o quilômetro 87 foi interditado nesse domingo (27/12) depois da chuva intensa que atingiu a região. Os engenheiros do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) ainda devem fazer uma nova avaliação para o escoamento da água e reparos no desvio.

O trecho danificado é o principal acesso para a cidade de São Lourenço. Fotos publicadas nas redes sociais mostram veículos leves se aventurando pelo local, algo não recomendado pelas autoridades.“A recomendação para quem precisa chegar ou sair de São Lourenço é fazer a volta por Caxambu até o trevo do Boa Nata, já que as estradas vicinais de acesso a Pouso Alto também se encontram barrentas por conta das chuvas”, explicam os militares que foram acionados para atender a ocorrência.

Barranco desmoronado

Trecho foi liberado para a passagem de veículo, mas o passeio continua interditado (foto: Reprodução Internet)

A chuva forte também derrubou parte de um barranco nesse domingo (27/12), em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas. O local precisou ser isolado e os motoristas usaram apenas meia pista.

De acordo com a Defesa Civil, o barranco cedido fica no Bairro Viana. O trecho é bastante movimentado por ser a principal saída de bairros rurais. Apesar do fluxo de veículos, ninguém ficou ferido.

O trecho da via interditado já foi liberado nesta segunda-feira (28/12), mas o passeio ainda continua interditado e sinalizado. “A prefeitura e a Defesa Civil fizeram a limpeza no local para liberar o trecho. A terra ainda está muito úmida e, por precaução, parte do local ainda está interditada. Como continua chovendo na região, a prefeitura ainda não conseguiu fazer qualquer tipo de obra no trecho”, explica Defesa Civil.

Árvores e muro

Árvore bloqueou a passagem de veículos em Poços de Caldas (foto: Reprodução Internet)

A chuva também derrubou pelo menos duas árvores e o muro de uma casa abandonada em Poços de Caldas, no Sul de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma árvore caiu no meio da rua na Praça Pedro Sanches e impediu o trânsito no local. Os militares já fizeram a retirada e o fluxo de veículos foi normalizado.



A outra ocorrência foi na Avenida João Pinheiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, a árvore caiu dentro do córrego e não afetou o trânsito.

A força da água também derrubou o muro de uma casa abandonada na Rua Pio XII, no Bairro Bem Bastos. De acordo com os militares, o muro caiu em cima de um canil. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil vai avaliar a situação do local.

.