Saiba como aproveitar o fim de ano mesmo com as chuvas frequentes

Convide a galera para participar daquele dia de reproduzir receitas gostosas na cozinha. As crianças vão adorar contribuir (e comer, claro)!

Que tal fazer uma competição de videogame com os amigos? Independente do console usado, todos vão se divertir bastante!

Apesar de estarmos falando de períodos de chuvas, elas não são tão intensas nesta época do ano quanto são no início dele - é só se lembrar de janeiro de 2020 e como as tempestades da época causaram estragos ( leia sobre como se proteger dessas situações ). Se você é daquelas pessoas que não quer mesmo passar os dias de descanso em casa olhando para a chuva pela janela, você pode(mas claro, sempre tomando os cuidados com a pandemia do COVID-19 , que ainda não acabou) e aproveitar as férias de fim de ano em grande estilo.