Confira o funcionamento de parques, feiras e museus neste fim de ano em BH

Parques e Zoológico

Em Belo Horizonte, a prefeitura informou nesta quarta-feira (23/12) que os dias 24 e 31 de dezembro serão ponto facultativo, de acordo com o Decreto 17.507, publicado no Diário Oficial do Município em nessa terça-feira (22/12).

Parque das Mangabeiras**





Fechado nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Aberto nos dias 24, 26, 27, 31/12 e nos dias 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h.

Serra do Curral**





Fechado nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Aberto nos dias 24, 26, 27, 31/12 e nos dias 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h (entrada permitida até as 16h).





Parque Municipal Américo Renné Giannetti





Fechado nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Aberto nos dias 24, 26, 27, 31/12 e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h.

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado





Fechado nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Aberto nos dias 24, 26, 27, 31/12 e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h.





Parque Renato Azeredo





Fechado nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Aberto nos dias 24, 26, 27, 31/12 e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h.

Parque Aggeo Pio Sobrinho **

Fechado nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Aberto nos dias 24, 26, 27, 31/12 e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h.





Parque Marcos Mazzoni

Fechado nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Aberto nos dias 24, 26, 27, 31/12 e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h.





Parque Municipal Jacques Cousteau





Fechado nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Aberto nos dias 24, 26, 27, 31/12 e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h.





Parque Nossa Senhora da Piedade





Fechado nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Aberto nos dias 24, 26, 27, 31/12 e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h.





Demais parques

Fechados temporariamente em função das medidas restritivas de segurança e prevenção à COVID-19.





Jardim Zoológico e Jardim Botânico**





Fechados nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro.

Abertos nos dias 26, 27/12 e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h (entrada permitida até as 16h).





Aquário da Bacia do Rio São Francisco

Fechado temporariamente em função das medidas restritivas de segurança e prevenção à Covid-19.

Para visitação aos Parques e à Zoobotânica, é necessário realizar agendamento (sujeito à disponibilidade frente à capacidade máxima diária de cada unidade) no site.





** Por recomendação da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, o acesso aos Parques da Serra do Curral, Aggeo Pio Sobrinho e das Mangabeiras, além do Mirante do Mangabeiras e espaços da Zoobotânica (Jardins Zoológico e Botânico e Aquário do Rio São Francisco) requer imunização contra a febre amarela, com vacina aplicada no mínimo 10 dias antes da visita.

Equipamentos Culturais





Museu Histórico Abílio Barreto

Fechado nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Aberto nos dias 24 e 31/12, das 10h às 15h; dias 26, 27, 30/12, das 11h às 18h.





Museu da Moda

Fechado nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Aberto dias 24 e 31/12, das 10h às 15h; dias 26 e 30/12, das 11h às 18h.





Museu da Imagem e do Som – MIS

Fechado nos dias 25/12, 1º de janeiro.

Aberto dias 24 e 31/12, das 10h às 15h; dias 26 e 30/12, das 11h às 18h.





Museu Casa Kubistchek

Fechado nos dias 25, 30, 31/12 e 1º de janeiro.

Aberto dia 24/12, das 10h às 15h; dias 26 e 27/12, das 11h às 18h.

No período de 28/12 a 05 de janeiro o local estará fechado para a realização do remanejamento do acervo.

Casa do Baile

Fechado nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Aberto dias 24 e 31/12, das 10h às 15h; dias 26, 27, 30/12, das 11h às 18h.





Museu de Arte da Pampulha

Fechado.

MIS – Cine Santa Tereza

Fechado.

Feiras





Feira de Orgânicos

Funcionamento facultativo nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro.





Feira Modelo da Savassi (rua Tomé de Souza, entre avenida Cristóvão Colombo e rua Pernambuco)

Atividades continuam suspensas em função da pandemia.





Feira Coberta do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 - Padre Eustáquio)

Funcionamento de 7h às 13h nos dias 24 e 31/12. Não funcionará em 25/12 e 1º de janeiro.





Feiras Livres

Funcionamento facultativo nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro

Mercado do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 - Cruzeiro)

Funcionamento de 7h às 16h nos dias 24 e 31/12. Não funcionará em 25/12 e 1º de janeiro.

Cemitérios Municipais

Abertos exclusivamente para os participantes de sepultamentos, conforme regras vigentes em função da pandemia de COVID-19. A visitação a sepulturas está temporariamente suspensa.





Centros de Referência de Assistência Social – CRAS

Não funcionará nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro.





Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

Não funcionará nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro.

Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS

Não funcionará nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro.





Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 - Flávio Marques Lisboa)

Não funcionará nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro.





Centro de Referência para a População de Rua (Centro Pop) Miguilim (rua Varginha, 210 - Floresta)

Funcionamento de 8h às 16h de 24 a 27/12 e de 31/12 a 3 de janeiro.





Centro Pop Centro-Sul (Avenida do Contorno, 10.852 - Barro Preto)

Funcionamento de 8h às 12h30 de 24 a 27/12 e de 31/12 a 3 de janeiro.





Centro POP Centro-Sul Extensão (rua Além Paraíba, 101 - Lagoinha)

Funcionamento de 8h30 às 12h30 de 24 a 27/12 de 31/12 a 3 de janeiro.

Centro Pop Leste (rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta)

Funcionamento de 12h30 às 16h30 de 24 a 27/12 e de 31/12 a 3 de janeiro.

Central de Vagas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

Plantão 24h de 24 a 27/12 e de 31/12 a 3 de janeiro pelo telefone (31) 98872-2023.

Abrigos, albergues, repúblicas e acolhimento pós-alta hospitalar

Funcionamento sem interrupção de 24 a 27/12 e de 31/12 a 3 de janeiro.

Serviço de proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências

Funcionamento sem interrupção de 24 a 27/12 e de 31/12 a 3 de janeiro.

Serviço Especializado em Abordagem Social

De 24 a 27/12 e de 31/12 a 3 de janeiro com uma dupla de referência ao atendimento da cidade no horário das 9h às 21h.





Serviço de orientação e encaminhamento para acesso ao sepultamento gratuito (Rua Tupis, 149, 1º andar - Centro)

Entre 24 e 27/12 e de 31/12 a 3 de janeiro haverá atendimento presencial das 8h às 17h na Rua Tupis, nº 149, 1º andar, ou por telefone: (31) 3277- 9834.





Segurança Alimentar e Nutricional





Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Não funcionará nos dias 24 e 25/12 e 31/12 e 1º de janeiro.

Central de Abastecimento Municipal (rua Maria Pietra Machado, 125 - São Paulo)

Funcionamento de 7h às 17h nos dias 24 e 31/12. Não funcionará em 25/12 e 1º de janeiro.





Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - Mercado Popular da Lagoinha

Atividades continuam suspensas em função da pandemia.





Restaurantes Populares I, II, III e IV e Refeitório Popular

Funcionamento normal dia 24/12, com exceção do jantar. Nos dias 25 e 31/12 e 1º de janeiro haverá oferta de almoço exclusivamente para a população em situação de rua.

Sacolões Abastecer

Funcionamento de 7h às 18h nos dias 24 e 31/12. Não funcionará em 25/12 e 1º de janeiro.

Direito e Cidadania

Conselho Tutelar (Rua Tupis, 149, loja 1 - Centro)

Plantão 24h nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro pelo telefone (31) 3277-1912.

Centro de Referência da Juventude – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)

Atividades continuam suspensas em função da pandemia.

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 - Caiçara)

Atividades continuam suspensas em função da pandemia.

Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Ra Curitiba, 481 - Centro)

Não funcionará nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro.

Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 - Santa Teresa)

Não funcionará nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro.

Saúde





As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, o Serviço de Urgência de Psiquiátrica Noturno e os laboratórios das UPAs. Funcionam normalmente 24h por dia, todos os dias.

Centros de Saúde

Funcionam nos dias 24 e 31/12, das 7h às 12h (com 50% da equipe).

Não funcionam nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Centros de Referência em Saúde Mental

Funcionam nos dias 24 e 31/12 com escala mínima durante o dia e expediente normal à noite.

Funcionam nos dias 25/12 e 1º de janeiro com equipe de plantão durante o dia e expediente normal à noite.

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde

Nos dias 24, 25, 31/12 e 1° de janeiro funciona com escala de plantão.

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais

Funciona nos dias 24 e 31/12, das 7h30 às 12h (com 50% da equipe) e das 12h às 18h com equipe de plantão.

Funciona nos dias 25/12 e 1º de janeiro, das 8h às 12h com equipe de plantão.





Centros de Controle de Zoonoses e Laboratórios de Zoonoses

Funciona nos dias 24 e 31/12, das 7h às 12h (com 50% da equipe).

Não funciona nos dias 25/12 e 1º de janeiro.





Centros de Esterilização de Cães e Gatos

Funcionam no dia 24/12, das 7h às 12h.

Não funcionam nos dias 25, 31/12 e 1º de janeiro.

Centros de Convivência

Funcionam nos dias 24 e 31/12, das 8h às 12h (com equipe em escala mínima).

Não funcionam nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Sedes das Diretorias Regionais

Funcionam nos dias 24 e 31/12, 7h às 12h (com 50% da equipe).

Não funcionam nos dias 25/12 e 1º de janeiro.





Nível central





Funciona nos dias 24 e 31/12, das 8h às 12h (com 50% da equipe).

Não funciona nos dias 25/12 e 1º de janeiro.





Centros de Especialidades Médicas, Central de Atendimento a liminares, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, o Centro de Treinamento e Referência, as Unidades de Referência Secundária, o Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, o Centro Municipal de Esterilização, os Centros de Reabilitação, os Centros de especialidades odontológicas e a alta complexidade

Funcionam nos dias 24 e 31/12, 7h às 12h (com 50% da equipe).

Não funciona nos dias 25/12 e 1º de janeiro.





Farmácia Distrital

Funciona nos dias 24 e 31/12, 7h às 12h (com 50% da equipe).

Não funciona nos dias 25/12 e 1º de janeiro.





Laboratórios Distritais e Central, Oficina Central e a Engenharia Clínica





Funcionam nos dias 24 e 31/12, 7h às 12h (com 50% da equipe).

Não funcionam nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Serviço de Atenção à Saúde do Viajante





Funciona nos dias 24 e 31/12, 8h às 12h (com 50% da equipe).

Não funciona nos dias 25/12 e 1º de janeiro.