Prefeitura recorre, e venda de bebidas nos bares de BH é proibida novamente

Venda de bebidas nos bares de BH segue proibida (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

A venda de bebidas alcoólicas segue proibida em todos os bares e restaurantes de Belo Horizonte. Neste domingo (20/12), a procuradoria do Município recorreu das sete liminares que haviam sido concedidas a estabelecimentos comerciais da capital para permitir a venda e o consumo de bebidas no local.





Todas as decisões haviam sido proferidas pelo desembargador Wagner Wilson Ferreira, que atua no plantão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais durante o recesso do poder Judiciário.



O julgador usou como fundamento para vetar a venda de bebidas o aumento dos casos de COVID-19 em Belo Horizonte e a crescente ocupação dos leitos de UTI e enfermaria para tratamento da doença.



“Destaco que o atual contexto de pandemia evidenciado pelos Boletins Epidemiológicos publicados constantemente pela Prefeitura de Belo Horizonte, demonstrando a alta ocupação de leitos de UTI (70,4%) e enfermaria (62,4%) e o alto número médio de transmissão por infectado (1,11), reforça a necessidade do deferimento da tutela pretendida pelo Município, exigindo medidas severas de proteção à população”, declarou o magistrado.