Justiça concede liminar a bar de BH para consumo de bebidas alcoólicas

Bar conseguiu autorização judicial para consumo de bebidas alcoólicas no local por parte dos consumidores (foto: Tulio Santos/EM/D.A. Press) autorizando que clientes consumam bebidas alcoólicas no local. A decisão, emitida pela 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca da capital mineira, saiu na noite dessa sexta-feira (18/12). Um bar, localizado na Avenida Prudente de Morais, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, conseguiu uma liminarno local. A decisão, emitida pela 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca da capital mineira, saiu na noite dessa sexta-feira (18/12).





Maurício Leitão Linhares, que também julgou procedente o Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MG) na semana passada e A liminar foi concedida pelo juiz, que também julgou procedente o mandado de segurança impetrado pelana semana passada e derrubado no dia seguinte . As razões levadas em conta pelo magistrado para liberar o consumo de bebidas alcoólicas no bar também não divergiram dos fatos apresentados na ação da Abrasel-MG.









“A dinâmica de uma sociedade complexa como a de Belo Horizonte comporta um número tão grande de atividades que torna difícil, para não dizer impossível, definir o que realmente estimula o aumento dos indicadores do COVID-19”, publicou o juiz.





O magistrado também destacou que a proibição do consumo de bebidas alcoólicas no local pode acarretar em “redução de capacidade para pagamento de débitos os mais variados e de manutenção dos funcionários”. O juiz ressaltou que o bar terá que seguir as normas sanitárias para permitir o consumo de bebidas alcoólicas no local e estabeleceu multa diária - sem informar a quantia - caso a PBH descumpra a liminar.