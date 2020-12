Belo Horizonte tem terça-feira de céu encoberto e previsão de chuva

Céu nublado na Grande BH. Na foto, viaduto da Mutuca, em Nova Lima, nesta terça-feira (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

Belo Horizonte, pode chover à tarde ou à noite hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas também tiveram uma ligeira queda de ontem para hoje. A previsão de chuvas durante o Natal começa a se confirmar nesta terça-feira em Minas Gerais. Em, pode chover à tarde ou à noite hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (). As temperaturas também tiveram uma ligeira queda de ontem para hoje.









Ontem, conforme o meteorologista, a chuva se concentrou na região metropolitana, como em Sete Lagoas e Ibirité, com volume acima de 30 milímetros. Em BH, choveu na área do observatório do Cercadinho, na Região Oeste, cerca de 10 milímetros.





Nesta manhã, a temperatura mínima em Belo Horizonte foi 18°C e a máxima deve ficar em torno dos 27°C. No estado, a menor temperatura foi em Monte Verde, no Sul de Minas, com 16,3°C e a máxima, à tarde, chega aos 36°C no Norte.





“Nos próximos dias deve se formar a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e ela vai atuar em boa parte do Centro-Sul, Triângulo e Oeste com chuvas significativas até o Natal”, explica o meteorologista. A ZCAS forma um canal que transporta a umidade da região amazônica para o Sudeste do Brasil, provocando áreas de instabilidade e, consequentemente, chuvas.





“No sábado, ela enfraquece e provoca pancadas de chuva só nas regiões do Triângulo Mineiro, Sul e Zona da Mata”, completa Cléber Souza.