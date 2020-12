Homem é preso suspeito de ameaçar ex-companheira em shopping de BH

Homem ameaçou mulher em shopping da capital (foto: Marcelo Sant'anna/EM/DA Press) shopping de BH, suspeito de ameaçar a ex-companheira. Ela estava no trabalho e tem uma medida protetiva contra ele, que desobedeceu as ordens para se retirar. Um homem foi preso pela Polícia Militar em umde, suspeito de ameaçar a ex-companheira. Ela estava no trabalho e tem umacontra ele, que desobedeceu as ordens para se retirar.









Horas depois, a vítima acionou a polícia, que encontrou o suspeito na praça de alimentação do shopping, perto do local de trabalho dela. A medida protetiva determina distância, mínima, de 200m e nenhum tipo de contato com a vítima, entretanto ele violou essa definição.





Adalberto Rodrigues de Avelar Silva, de 28 anos, desobedeceu as ordens dos militares para se retirar do local e resistiu à prisão. Segundo a PM, nesse momento foi necessário usar técnicas de força para contê-lo.





O homem, ao ser abordado, alegou que estava sendo preso pela cor da pele, mas a PM negou. “Ele alegou que estava sendo preso por outro motivo, que não aquele real. Ele foi preso pelo descumprimento da medida protetiva e não por outro qualquer. A força foi usada para quebrar a resistência dele naquele momento, que resistiu à abordagem”, esclarece a Tenente Marcela 22º batalhão.





Os vigilantes do shopping e pessoas que passeavam pelo localtambém presenciaram a situação.





A ocorrência foi encaminhada para 1ª Delegacia de Polícia Civil Sul, especializada no plantão de atendimento à mulher.





*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen