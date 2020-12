Passageiro é detido dentro de avião após furtar bar no Aeroporto de Confins

Um jovem de 25 anos foi detido nesse fim de semana no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande BH, suspeito de furtar bebidas de um bar do terminal aéreo. A informação é da Polícia Federal (PF).

Segundo a polícia, o suspeito é de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e havia embarcado em um avião que passaria por Campinas (SP) com destino aos Estados Unidos.