Estado quer transformar Pampulha em polo de entretenimento e negócios em BH

Expectativa do estado é de que o Mineirinho (esq) volte a atrair grandes shows internacionais para Minas Gerais (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 27/09/2019)







O governo de Minas pretende que Belo Horizonte se torne uma referência nacional e internacional em negócios e entretenimento a partir da Região da Pampulha, com as concessões do aeroporto e do Mineirinho. A fala é do secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), Fernando Marcato, em uma entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira. A apresentação faz parte de uma série de entrevistas coletivas das pastas do estado sobre os resultados dos trabalhos de 2020.









Assista à coletiva das secretarias de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico

O secretário avalia que a concessão vai permitir um desenvolvimento imobiliário bastante forte na Pampulha, fomentando o mercado de negócios da região. Atualmente, o aeroporto é administrado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), mas passará a ser de responsabilidade do estado no fim do ano





Já o plano para o Estádio Jornalista Felippe Drummond, o Mineirinho, é transformá-lo em um centro de entretenimento e gastronomia, aproveitando a proximidade com o Aeroporto da Pampulha e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A concessão também está prevista para o ano que vem.

“A empresa que opera o ginásio do Los Angeles Lakers está bastante interessada e diz o seguinte, que ‘com a concessão do Mineirinho, BH passa a ser parada obrigatória de shows internacionais’”, afirmou Marcato durante a coletiva nesta manhã, avaliando que o formato do Mineirinho permite este tipo de evento.





Nos últimos anos, o ginásio famoso pelas disputas das equipes de vôlei recebeu poucos shows. Boa parte deles vinha sendo realizado na esplanada do Mineirão, do outro lado da Avenida Antônio Abrahão Caram, atéa pandemia. No ginásio também é realizada a Feira do Mineirinho.

“A concessão (do Aeroporto) da Pampulha e Mineirinho do ano que vem traz uma mudança de panorama completa na região, colocando BH como rota de eventos e de turismo de negócios e entretenimento, daí a relevância delas”, concluiu o secretário de Infraestrutura e Mobilidade.