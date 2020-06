Infraero transfere Aeroporto da Pampulha da União para o estado de Minas Gerais

Portaria estabelecendo prazo até 31 de dezembro para a transferência da União para o estado de Minas Gerais (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) O Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, assinou nesta quarta-feira (17) uma portaria estabelecendo prazo até 31 de dezembro para a transferência do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, da União para o estado de Minas Gerais.





A portaria revoga a atribuição da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) de administrar o aeroporto. O local, que já chegou a ser o principal aeroporto do estado, atualmente tem poucos voos interestaduais e é utilizado prioritariamente para voos entre cidades mineiras e a capital do estado. O período da outorga será de 35 anos.





“A transferência da gestão do Aeroporto da Pampulha é uma antiga demanda do Governo de Minas Gerais e significa o início do processo de transformação do aeroporto, que possui importância estratégica para o estado”, destacou o ministro, durante evento online para assinatura da ordem de serviço para obras na BR-367/MG, que liga o estado à Bahia, com a presença do governador Romeu Zema e de deputados da bancada mineira.