Feira do Mineirinho é interditada no domingo; administração nega

Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press (foto: Todas as mesas ficaram ocupadas no dia da reabertura, em 1º de novembro )

de Belo Horizonte (PBH)por descumprimento dos protocolos sanitários nesse domingo (22).De acordo com a administração municipal, a Fiscalização da Regional da Pampulha foi até o local e os responsáveis pela feira farão um termo dedese comprometendo a tomar todas as medidaspara retomar o funcionamento das atividades. A prefeitura não especificou qual/quais foi/foram o/os descumprimento(s).O diretor da feira, Willian Martins, explica que a feira cumpre as medidas de segurança. Mas devido ao grande movimento de domingo, teve problemas com a fila. "Não temos controle sobre a fila do lado de fora do local. Mas, acatamos a solicitação da prefeitura e vamos buscar resolver esse problema", disse.Ele nega que o local tenha sido interditado e afirmou que a feira funcionou até às 17h. "Nós desligamos o som e dispersamos as pessoas que estavam na fila", disse.Nas redes sociais, internatutas reclamaram: "Estava na feira e tive que ir embora pois fomos convidados a nos retirar... Fiquei decepcionada", escreveu uma delas. A outra disse: "Estavamos também na praça de alimentação e também ficamos surpresos com o termino da feira."

Willian afirma que a capacidade máxima foi respeitada. "Antes da pandemia, nós recebíamos até 4 mil pessoas. Ontem, cumprimos com a capacidade de 600 conforme o protocolo da PBH", acrescentou.



A tradicional feira voltou a funcionar em 1º de novembro. A feira é realizada às quintas-feiras, das 17h a 0h e, aos domingos, das 8h às 18h.



"Funcionaremos na próxima quinta-feira (26). O que foi solicitado pela prefeitura, será cumprido. Achamos a fiscalização extremamente necessária e buscamos realizar a abertura da forma mais segura possível", concluiu.