Sim para 42 casais: união coletiva é prévia de 'casamentão' de maio, no Mineirinho

As alianças de ouro ainda não têm os nomes gravados, mas isso logo será resolvido – o mais importante é que, desde a tarde de ontem, estão no dedo anular da mão esquerda de Aguinaldo Grigatto, de 54 anos, e Silvana Reis Souza, de 46, juntos há quase três décadas. Ao lado de mais 41 casais, os dois oficializaram a união no Casamento Comunitário, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A iniciativa é da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG).

Durante a cerimônia na Cidade dos Meninos, feliz, Aguinaldo brincou: “Vai ter lua de mel, com certeza, pois estamos começando de novo”. Já a “esposa” planejava uma festança, pois ganhou de presente um jogo de panelas e quer usá-lo em grande estilo. “Vai ser tudo como manda o figurino. A festa vai durar até o fim de semana”, garantiu Silvana. Ambos celebrarão a data com os quatro filhos e três netos. Para o noivo, motofrentista, o alto custo de um casamento e a falta de tempo foram adiando o grande dia, “mas o dinheiro para gravar os nomes está garantido”.

Sem custos para os noivos, e com patrocínio para vestidos, ternos, maquiagem, penteados, entre outros serviços, a cerimônia contou com bênção ecumênica, na presença de padre e pastor, e entrega das certidões de casamento, além do sorteio de presentes.

Em nota, o DPMG, explicou que a ação extrajudicial de alcance social busca tornar possível ao cidadão, principalmente ao vulnerável, o pleno exercício da cidadania. Além da parceria com o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Ribeirão das Neves e de Justinópolis, a iniciativa teve apoio da Cidade dos Meninos e do Instituto Embeleze, sendo realizado por meio da unidade da Defensoria Pública em Ribeirão das Neves, com o apoio da Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias (CooProC).





AUTOESTIMA “O objetivo é promover a regularização jurídica de casais, que ainda não têm a união oficializada, legitimando a sua vida conjugal, garantindo a inclusão social e resgatando, entre outros, a autoestima”, destacou a defensora pública Mônica Batista Soares Garcia.

Ela observa ainda que a situação financeira dos noivos é empecilho para a formalização da união, pois o custo do casamento está na casa dos R$ 500, incluindo despesas com cartório. “Os familiares ficam muito felizes, e os filhos dos casais participam da cerimônia. Além da segurança jurídica para os casais, em direitos previdenciárias, sucessão e outros aspectos, há o lado da estruturação familiar e redução de conflitos”. A defensora anunciou para 22 de maio, no Ginásio do Mineirinho, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, o casamento coletivo de 500 casais, já com inscrições abertas.





Fique de olho





Casamento Coletivo em BH

Dia: 22 de maio, no Ginásio do Mineirinho, na Região da Pampulha

Inscrições abertas até 7 de abril, para residentes em BH

Mais informações no site www.defensoria.mg.def.br, pelo telefone (031) 3526-0312 ou na sede da DPMG, na Rua dos Guajajaras,1.707, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de BH, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h