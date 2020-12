Prefeitura de Brumadinho suspende alvará de funcionamento da Vale

Morte de trabalhador ocorreu depois que um talude desmoronou na barragem (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)



Depois da morte de um funcionário por soterramento nesta sexta-feira (18/12) nas dependências da empresa, a prefeitura de Brumadinho emitiu decreto suspendendo alvará de funcionamento e localização da Vale e de suas terceirizadas na cidade. A medida será válida por sete dias ou até que o acidente seja devidamente esclarecido pela mineradora e pelas autoridades.

O decreto também afirma que a determinação ocorrerá até que a empresa garanta a segurança dos trabalhadores da empresa no local de trabalho. De acordo com a prefeitura, a cassação do alvará não interfere nas obras da adutora no Rio Paraopeba nem as operações de buscas do Corpo de Bombeiros pelas 11 vítimas desaparecidas do rompimento da barragem.





O município também informou que as empresas responsáveis pela oeração do sistema de filtragem da água retirada do Córrego Ferro e Carvão e na estação de bombeamento instalada nas confluências da estrada de Alberto Torres e pela limpeza das caixas d´água na comunidade do Tejuco poderão operar normalmente.



Morte ocorreu após desmoronamento de talude





O trabalhador morreu após um talude desmoronar na Mina Córrego do Feijão, próximo ao local do rompimento da barragem B1, que matou 259 pessoas e deixou outras 11 desaparecidas em 25 de janeiro do ano passado. Ele era funcionário de uma terceirizada e guiava uma retroescavadeira no momento do acidente. O nome do operador não foi divulgado pela empresa. A investigação das causas do óbito serão investigadas pela Polícia Civil.





O soterramento ocorreu numa área de descarte de material e distante do local onde o Corpo de Bombeiros mantém os trabalhos de buscas dos restos mortais ainda não encontrados do desastre de 2019.



Resposta da Vale





Em nota, a Vale afirma que se solidariza com óbito nas dependências da empresa e apoiará as investigações do acidente: "Imediatamente após o acidente, a Vale paralisou suas atividades em Córrego do Feijão. A empresa segue apoiando as autoridades na apuração das causas e seguirá mantendo diálogo permanente com os órgãos públicos competentes".