Atendimento em clínica de olhos tem fila de dobrar o quarteirão no Floresta

Na manhã desta sexta-feira, a fila subia pela Rua Pedro de Carvalho (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)





A fila para o atendimento no Instituto de Olhos Ciências Médicas chamou a atenção de quem passava pela Rua Pouso Alegre na manhã desta sexta-feira. A unidade, que atende pacientes encaminhados pelo Serviço Único de Saúde (SUS) de todo o estado fica no Bairro Floresta, Região Leste de Belo Horizonte.









“Se for colocar de dois metros (entre as pessoas), vai para uns três quarteirões”, comentou o aposentado Gerson Caldeira dos Santos, de 77 anos, um dos que aguardava atendimento após entrar na fila às 7h30. Segundo ele, os primeiros grupos começarma a ser chamados para entrar por volta as 8h.









Gerson Caldeira dos Santos, de 77 anos, estava no local para marcar uma consulta e pegar medicamentos para a esposa (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)



"Com essa complicação, piorou muito para as pessoas. Antes da pandemia era mais rápido. Peguei a fila aqui e devo sair meio-dia", comentou, dizendo também que a espera pelo dia da consulta pode passar de um mês. Morador do Bairro Jardim Europa, na Região de Venda Nova, ele estava no local hoje para marcar uma consulta e pegar medicamentos para a esposa. Acostumado a ir ao instituto algumas vezes por ano, ele atribuiu a fila aos problemas da pandemia.





Apesar dos problemas com a espera, o apoosentado não fez apenas críticas. Ele destacou que os funcionários do instituto seguem todos os protocolos de segurança. “Tem tudo, uma pessoa na porta atendendo, medindo a temperatura. De vez em quando vem um funcionário e conversa com a gente, olha os papéis”, comentou.





“O atendimento é ótimo, o difícil é chegar até ele. As pessoas reclamam é da falta de médico, de ficar três ou quatro horas na fila. Mas, chegou até o médico, é rápido e atendem com todo o carinho. É de primeira qualidade, por isso a fila é grande”, pontuou Santos.





Administradora responde





O Instituto de Olhos Ciências Médicas é administrado pela Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), responsável pela Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais.





Por meio de nota enviada à reportagem, a Feluma atribuiu o aumento na quantidade de pacientes à demanda reprimida por conta da suspensão dos atendimentos em meses anteriores durante a pandemia da COVID-19.