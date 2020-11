Poços de Caldas: Polícia Civil faz mutirão para reduzir fila para exames de motorista

Mutirão de exames de habilitação deve diminuir fila de espera em Poços de Caldas (foto: Reprodução Internet)

começou emum mutirão para a realização de examesde. A ideia surgiu depois que representantes dos centros de formação deda região indicaram um acúmulo dependentes.

“Importante ressaltar que, conforme normativas do Contran, os prazos dos processos e procedimentos afetos ao Sistema Nacional de Trânsito, incluindo habilitação, foram interrompidos, de modo a não prejudicar os candidatos em razão da pandemia”, afirmou o delegado regional de Poços de Caldas, Gustavo Henrique Magalhães Manzoli.



Cerca de 700 pessoas aguardavam pelo exame teórico há cerca de sete meses, quando a pandemia do novo coronavírus começou no país. Até 2 de dezembro, devem ser realizadas 500 provas na cidade.

Desde 28 de outubro, são feitos 84 exames todas as quartas-feiras na sede do Sest/Senat, no Parque Pinheiros.



Além disso, candidatos de Botelhos, Cabo Verde, Divisa Nova, Bandeira do Sul e Campestre farão a prova em 2 de dezembro. As cidades de Andradas, Caldas, Santa Rita de Caldas, Ipuiúna e Ibitiúra de Minas também vão ser atendidas. Só nesses municípios serão aplicados 240 exames até 13 de novembro.



Ainda segundo o delegado, a medida tomada foi uma exceção por conta da fila de espera, mas o atendimento dos candidatos fora desse grupo continua normal.



“A aplicação desses exames suprirá a demanda represada na região, mas se trata de medida extraordinária, de tal modo que a marcação e a realização de novos exames na Unidade de Atendimento Integrado (UAI), onde são aplicados aproximadamente 21 exames diários, segue normalmente”, concluiu o delegado.