Detran-MG retoma exames de legislação para obtenção da CNH

Para evitar a expansão da doença, Detran-MG vai restringir o número de candidatos a cada prova (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Suspensos desde março por causa da pandemia do coronavírus, os exames de legislação para a obtenção da carteira de motorista foram retomados nesta quarta-feira pela Polícia Civil. Ainda assim, as provas estão sendo realizadas nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) com procedimentos rígidos de segurança.

Para realizar o teste, o candidato deve concluir o curso técnico-teórico num Centro de Formação de Condutores (CFC), credenciado ao Detran-MG. A carga horária é de 18 horas. Se for aprovado no exame, a pessoa passará a fazer aulas práticas de direção - o Detran-MG não divulgou a data de retorno das tradicionais provas de ruas. A data e o horário do teste por escrito podem ser agendados no site www.detran.mg.gov.br ou no próprio CFC.





Segundo a delegada Flávia Portes, chefe da Divisão de Habilitação do Detran-MG, o retorno dos exames visa atender os candidatos que buscam concluir o processo para obtenção de CNH. O Detran, no entanto, limitará a marcação dos exames por dia. “O retorno observará os protocolos que objetivam conter a disseminação da Covid-19. Portanto, contará com uma redução no quantitativo de marcações para os testes”, explica.





O superintendente da Central de Canais de Atendimento da Seplag, Reginaldo Carvalho, observa que a iniciativa significa mais uma ampliação do atendimento às demandas da população. "Neste momento de pandemia, a retomada é mais um avanço na entrega dos serviços essenciais para os cidadãos mineiros, de forma segura e organizada”.





Desde a expansão do coronavírus, o Detran-MG restringiu os serviços para evitar aumento de circulação de pessoas na sede da Avenida João Pinheiro. O órgão disponibilizou um canal pela internet para obter alguns serviços, como renovação da CNH ou emissão de boletos de multas.