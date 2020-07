Ladrão tenta roubar casa de policial e acaba preso pela vítima

Tentativa frustrada de assalto ocorreu no Bairro da Glória, em Contagem (foto: Reprodução/Internet)

Dizem alguns policiais que um arrombador de residências costuma ser umconfiante de que sempre se sairá bem. Mas, muitas vezes, o azar, que ele nunca espera que esteja do seu lado, acontece. Foi o caso de um homem, de 43 anos, que tentou roubar a casa de um cabo dae acabou preso pela vítima.O fato aconteceu no Bairro da Glória, em. O policial instalou, em sua casa, um dispositivo que utiliza câmaras que podem ser acessadas pelo celular.Na manhã desta quarta-feira (1º), o militar estava trabalhando numa ronda de rotina quando recebeu o alerta em seu celular. Viu o homem entrando em sua casa. Imediatamente, correu para o local e surpreendeu o ladrão, que ao vê-lo decidiu enfrentá-lo, partindo para a agressão.Os dois se atracaram. O ladrão deu azar, pois o militar é conhecido por ser bom de luta e acabou dominando odepois de algum tempo. Enquanto isso, a esposa do cabo pediu reforço junto ao Copom.Assim que o invasor foi rendido, muitos vizinhos o identificaram como sendo o suspeito não só dee invasões de casas no bairro, mas também de veículos.Além de ser autuado por tentativa de arrombamento, o ladrão será autuado por- o militar, que sofreu um corte no braço, tem a seu favor a legítima defesa.O criminoso foi levado para a delegacia de Contagem.