Polícia prende traficantes no Barreiro, no Bairro Cabana e em Betim

Drogas apreendidas no Bairro Cabana (foto: PMMG/ Divulgação)

nesta quarta-feira (1), quase 600 pinos de cocaína, uma grande quantidade de maconha, pedras de crack e muitas armas com três traficantes, no, noe emNum Conjunto Habitacional no Bairro Castanheiras, próximo à Vila Pinho, no Barreiro, durante uma ronda policial de rotina, policiais se depararam com cinco homens em atitude suspeita. Quando a polícia se aproximou, eles iniciaram uma fuga, correndo pelas ruas do conjunto.Imediatamente foi emitido o alerta. Outra viatura tático móvel de Contagem, mais a companhia Roca, que usa cães farejadores, se juntou na perseguição.Um dos fugitivos, de 20 anos, identificado pelas iniciais C.A.M., seria um conhecido traficante da área e foi capturado quando tentou esconder em casa. Lá, os policiais encontraram 314 buchas de maconha e 3.030 pinos de cocaína, além de uma PT .40, arma de uso exclusivo das Forças Armadas. O preso foi encaminhado para a Delegacia de Contagem. Segundo os militares, o Conjunto Castanheira é conhecido ponto de tráfico de drogas na região.No Bairro Cabana do Pai Tomaz, como parte da Operação “BH mais segura”, que está em sua sexta fase e tem como objetivo a prevenção de homicídios e repressão ao tráfico, policiais prenderam o menor A.J.A.C., de 16 anos, que tinha em seu poder 245 pinos de cocaína, 45 pedras de crack e R$ 140 em dinheiro. O menor aprendido será encaminhado para a Delegacia de Menores.Um fugitivo da Justiça foi capturado, no início da tarde, no Bairro Itacolomi, em Betim. O homem, de aproximadamente 30 anos, apontado como chefe do tráfico local, usava documentos falsos e tinha em seu poder quatro armas ilegais: uma pistola Taurus calibre 7.65, uma pistola Bereta calibre 6.35, dois revólveres Taurus, calibres 32 e 38.