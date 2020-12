UPA nunca usada em Uberlândia será transformada em clínica pediátrica

Reforma na UPA foi iniciada e clínica deve funcionar em janeiro (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação) UPA) do Bairro Pacaembu, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, será reformada para a criação clínica infantil municipal e já pode funcionar no mês de janeiro de 2021. A UPA era uma das três obras previstas para a cidade, que prestariam atendimento no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da região do Triângulo Norte. A estrutura nunca usada da Unidade de Pronto Atendimento () do Bairro Pacaembuemno Triângulo Mineiro,serápara a criaçãomunicipale já pode funcionar no mês de janeiro de 2021. A UPA era uma das três obras previstas para a cidade, que prestariam atendimento no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência () da região do Triângulo Norte.









Segundo o prefeito, a criação da nova clínica municipal foi discutida com o Ministério Público Federal, com quem foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), e também com o Conselho Municipal de Saúde, que aprovou a reforma da estrutura da UPA.



“Essas UPAs estão sob inquérito civil público. A prefeitura não poderia mexer nessas obras, então fizemos esse acordo (com Ministério Público)”, afirmou Leão.





Serão instalados de forma imediata 30 leitos de enfermaria, sendo dois de isolamento, para receber crianças de até 12 anos classificadas com casos leves a moderados. Situações de alta complexidade continuarão sendo direcionadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).





UPAs

Uberlândia teria quatro UPAs, que fariam parte da estrutura de atendimento local dentro do SAMU Triângulo Norte. Três dessas unidades teriam que ser construídas nas regiões Leste, Oeste e Norte da cidade. Na execução de uma delas, no Bairro Mansour, a obra não passou da armação de ferragens.





A UPA Norte, no Bairro Pacaembu, começou a ser erguida em 2014 e teve 95% das obras concluídas, ao custo de R$ 2,6 milhões, mas nunca funcionou. Houve desgaste do prédio ao longo dos anos pela não utilização e, por isso, será necessária a reforma para utilizar parte da benfeitoria como nova clínica infantil municipal.





Diante desses problemas e da discordância da atual administração sobre custos do SAMU para o município, o serviço não foi implementado em Uberlândia.