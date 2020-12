Uberlândia e Instituto Butantan assinam documento para compra de vacina

Odelmo Leão apresentou documento em redes sociais (foto: Reprodução/Rede Social) Uberlândia e Instituto Butantan assinaram o memorando de entendimento para a compra de doses da vacina contra a COVID-19 desenvolvida pelo órgão. O município já havia informado que pretende comprar 400 mil doses do imunizante, caso ele seja aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Prefeitura deassinaram o memorando de entendimento para ade doses dacontra adesenvolvida pelo órgão. O município já havia informado que pretende comprar 400 mil doses do imunizante, caso ele seja aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ().









Ele afimrou ainda que espera também uma posição do Governo Federal, pois se o Ministério da Saúde usar a vacina no programa de imunização nacional, Uberlândia vai esperar o repasse de doses. Caso contrário, a Prefeitura poderá fazer a compra por conta própria e elaborar a própria logística de vacinação.





“Temos 76 postos de vacinação e estudamos qual a melhor logística para começar a vacinação”, disse o prefeito, que salientou que grupos como idosos, profisonais da saúde e da educação terão prioridade.





No início do mês, Leão informou que os contatos estão sendo feitos desde outubro com o Butantan e que Município também tem conversas com a empresa que representa a vacina russa contra o novo coranavírus.





Ainda não foi informado o orçamento para compra e programa de imunização municipal.