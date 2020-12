Buraco se abre em calçada e engole mulher em avenida de Uberlândia

Buraco tinha quase dois metros de profundidade (foto: Reprodução/internet) de 19 anos caiu em um buraco de quase dois metros de profundidade que se abriu na calçada de umas das avenidas mais movimentadas de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O ponto não apresentava nenhum desnível que apontasse risco que iria ceder. Pessoas que passavam pelo local filmaram a vítima logo após a queda, ainda dentro do buraco. de 19 anosem umde quaseque se abriu na calçada de umas das avenidas mais movimentadas de, no Triângulo Mineiro. O ponto não apresentava nenhum desnível que apontasse risco que iria ceder. Pessoas que passavam pelo local filmaram a vítima logo após a queda, ainda dentro do buraco.









O Corpo de Bombeiros foi chamado e informou que a jovem teve apenas escoriações e sentia dores. Ela foi levada consciente para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Planalto.





O local incialmente foi fechado por pessoas que viram a queda e depois isolado por bombeiros e agentes da Secretaria de Trânsito e Transportes (Settran).

Investigação

A reportagem entrou em contato com o Departamento de Água e Esgoto (Dmae) de Uberlândia para saber se o que aconteceu tem relação com algum vazamento, que poderia causar erosão abaixo do canteiro central, ou se as chuvas fortes da última semana causaram o problema.





Em nota, a autarquia informou que "vai investigar o que provocou a erosão no canteiro central da avenida Getúlio Vargas. Segundo os engenheiros da autarquia, pode ter ocorrido o rompimento devido a pequenas fissuras provocadas pelo alto volume de chuva ou na retirada de uma árvore da região".



O Dmae ainda disse que o local segue sinalizado para não haver outro acidente, que o reparo já está sendo realizado e que a o Município presta assistência à vítima.