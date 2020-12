Jovem pede socorro em trilha e vai embora sem avisar os bombeiros

Vítima 'esquece' de avisar os bombeiros que já estava em casa (foto: CBMMG/divulgação)

Uma jovem passoudurante umano Cristo Redentor, em, no Sul de Minas, e pediuao Corpo de Bombeiros na tarde dessa terça-feira (15/12). Uma equipe defoi direcionada ao local e, tempo depois, os militares ficaram sabendo que a mulher já estava em casa.

De acordo com os bombeiros, a vítima, de 19 anos, acionou os militares dizendo que estava com falta de ar e umade busca foi enviada ao local. A trilha no Cristo Redentor é em mata fechada e chovia no momento.



“A equipe de Bombeiros tinha conseguido contato telefônico com a vítima. Contudo, durante parte do trajeto, a bateria do celular da vítima havia acabado. A equipe se deslocou até a trilha no intuito de verificar a situação da vítima”, disse o Corpo de Bombeiros.



Os militares utilizaram sinais sonoros para tentar localizar a vítima. Os trabalhos duraram mais de uma hora, até que o Corpo de Bombeiros ficou sabendo que a mulher já estava em casa. “Os bombeiros estavam realizando a subida da trilha em busca da vítima quando tentaram novamente ligar para o celular da moça. Na ligação, ela disse que já estava em casa e que estava bem. E que se esqueceu de avisar à guarnição de bombeiros”, afirma.

Diante do caso, os militares alertaram sobre esse tipo de situação. “O Corpo de Bombeiros reforça a situação de sempre repassar as informações corretas, para que os recursos sejam bem empregados. Além disso, sempre que for realizar trilhas e caminhadas, avise alguém próximo e, de preferência, realize em dupla ou em grupo”.