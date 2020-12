Vídeo: Menino de 3 anos fica preso em goiabeira e se diverte com resgate

Bombeiros resgataram o garoto (foto: Arquivo Pessoal)

Enzo, de 3 anos, subiu na goiabeira no quintal de casa e não conseguiu descer.



Menino de 3 anos fica preso em goiabeira e se diverte com resgatehttps://t.co/Hm7ioLMcB7 pic.twitter.com/aaB1RPE0eV %u2014 Estado de Minas (@em_com) December 12, 2020

Uma ocorrência inusitada dos bombeiros divertiu uma família do Bairro Dom Bosco, Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde dessa sexta-feira (11/12). É que o menino, de 3 anos, subiu nano quintal de casa e não conseguiu descer.





Os familiares tentaram ajudar, mas não conseguiram. Como o garoto estava ficando cansado de se segurar, a avó e as duas irmãs mais velhas resolveram acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.





Os militares chegaram ao local em cerca de 15 minutos e retiraram o garoto dos galhos de aproximadamente 3 metros de altura. Com a chegada dos bombeiros, ele se divertiu e prometeu aos militares que nunca mais subiria na árvore.













Enzo, de 3 anos, ficou no alto dos galhos da goiabeira (foto: Arquivo Pessoal)

“Eu estava no banheiro quando ele gritou ‘socorro’. Quando saí e vi ele lá em cima, falei: 'misericórdia!'. Pensei que ele fosse cair, eu fiquei desesperada. Ele estava em pé no galho abraçando o tronco. Depois ele se cansou e sentou. A escada que a gente tinha não alcançava, eu tive que ligar pro bombeiro”, conta a avó, Lisandia Rodrigues dos Santos, de 41 anos.





Apesar do desespero, a avó conta que o menino, muito esperto e inteligente, saiu rindo quando foi carregado pelos militares. “Não é muito alto, mas pra ele que é pequeno fica complicado. Ele adorou os bombeiros, depois ficou rindo atoa, tirou foto com os bombeiros e me disse que foi salvo pelo ‘bombeiro que é meu amigo’. Pra ele tudo é festa, agora se você pergunta o que ele quer ser quando crescer, ele fala que vai ser bombeiro”, disse a avó.









Enzo diz que quer ser bombeiro quando crescer (foto: Arquivo Pessoal)

A mãe, Jessica Marina de Carvalho Ramos, de 24, estava fora de casa no momento da ocorrência, disse que se assustou com o vídeo e reafirma a peraltice do garoto, mas confia que daqui pra frente ele vai respeitar os limites.





“Foi desesperador, eu estava trabalhando. Na hora que eu vi, eu fiquei tranquila porque o bombeiro pegou ele. Quando cheguei, ele estava todo feliz falando que os bombeiros o salvaram. Tudo pra ele é curiosidade, gosta muito de brincar, subir, escalar.”