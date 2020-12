Praça do Papa (foto: Fotos: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press)

Praça da Liberdade

Belo Horizonte chega hoje (12) aoscom o rosto diferente, protegido por máscara, um sinal dos tempos da pandemia do novo coronavírus, mas também do compromisso de cuidar de si e do próximo. Neste aniversário que celebra a data de inauguração em 12 de dezembro de 1897, o maior presente, sem dúvida, é aPor isso, as crianças estão longe da escola, os idosos em casa, os trabalhadores no necessário distanciamento, e as lojas com muitas placas, faixas e orientações. Mesmo com as mudanças radicais no cotidiano, a esperança comanda o coração dos belo-horizontinos e belo-horizontinas.





Edifício Niemeyer

"Não é tempo de festa, mas não podemos deixar de comemorar a data, nem que seja com pensamento positivo", dizia, na manhã de ontem, um homem que tomava seu café numa lanchonete na Praça Sete, na Região Centro-Sul da capital.Em uma metrópole que chegou a ter avenidas vazias no início do estouro de casos de, um passeio pelos pontos turísticos – já na fase de flexibilização do isolamento social – mostra que o povo é quem faz a cidade, dá movimento às praças, alegra as ruas e mantém o charme mineiro que conquista visitantes de todos os cantos.

jeitinho de interior, ainda tem árvores, ponte, lagoa, igreja, cavalo, capivara, carroça, bicicleta, parque, praça, serra, montanha, futebol, bar, jazz, pastel e pão de queijo.



Praça da Estação

Nos mirantes, viadutos, praças e passeios, a cena é a mesma: gente cobrindo o nariz e a boca, mas olhos e coração abertos para uma cidade que pulsa. No novo normal, algumas coisas não mudam: a capital que carrega, em algumas áreas, seu, ainda tem árvores, ponte, lagoa, igreja, cavalo, capivara, carroça, bicicleta, parque, praça, serra, montanha, futebol, bar, jazz, pastel e pão de queijo.

De pouco em pouco, sem as aglomeradas reuniões, os moradores entendem que BH não enfrenta um problema de saúde pública pela primeira vez. Ela venceu também a gripe espanhola, no início do século 20.



Desta vez, o mundo está evoluído, em busca de uma vacina que garanta: o planeta não vai parar. “É preciso confiança. Nossa capital vem dando exemplo ao Brasil", diz um casal encantado ao observar a vista panorâmica no alto do Mangabeiras. Entre os apaixonados pela capital que carrega beleza em seu nome só tem uma palavra para saudar a cidade: "Parabéns!".