Corpo de Bombeiros promove ação de fiscalização em postos de combustível

Bombeiros realizam vistoria em postos de combustível em todo estado (foto: Divulgação/CBMMG) Corpo de Bombeiros realizou na manhã desta sexta-feira (04/12) vistorias de fiscalização nos postos de combustível em todo estado. A ação, chamada de 'Operação Alerta Vermelho', busca certificar o cumprimento das exigências das medidas de segurança contra incêndio e pânico.









Durante a operação, são verificados itens como o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), as saídas de emergências, a sinalização, iluminação de emergência, extintores, instalações elétricas e outros elementos indispensáveis. No caso dos postos de combustíveis, também é necessário analisar a não obstrução dos equipamentos.





O Tenente Brittes explica ainda que, caso seja encontrado alguma irregularidade, pode ser aplicada multa ao estabelecimento. “O responsável é orientado e aplica a sanção administrativa. A princípio é apenas uma advertência escrita e a pessoa recebe um prazo de 60 dias para se regularizar, caso contrário aplica uma nova sanção, mas dessa vez de multa. 30 dias depois, persistindo ainda a irregularidade, aplica-se uma segunda multa com o valor em dobro da primeira”, esclareceu.





Ele também ressalta que em qualquer momento, se o Corpo de Bombeiros identificar que o estabelecimento não tem condições de funcionamento e represente grande risco à população e ao patrimônio, pode determinar a interdição parcial ou total.





Terceira etapa da 'Operação Alerta Vermelho' é feita em postos de combustível (foto: Divulgação/CBMMG) agências bancárias, Neste ano, foram realizadas três etapas. Em outubro, foi feita vistoria focada embancárias, novembro nos supermercados e agora em dezembro estão sendo fiscalizados os postos de combustível.





Em 2019, foram feitas seis etapas com mais de oito mil vistorias em todo estado. Do montante, a maioria apresentou falhas ou estavam irregulares (5.320). Foram verificados hospitais e clínicas, edificações de baixo risco, escolas e pré-escolas, hotéis e assemelhados, postos e centrais de distribuição, além de presídios e centros socioeducativos.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra