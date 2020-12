Socorrista morre esmagada durante resgate de casal na BR-381

Socorrista foi esmagado durante tentativa de resgate (foto: Divulgação/CBMMG) BR-381, morreu na tarde desta terça-feira (1/12), enquanto tentava resgatar um motorista e uma mulher grávida e em trabalho de parto, que estavam presos às ferragens de um caminhão que capotou. Ela morreu esmagada pela cabine do caminhão, que estava içada e se desprendeu do guincho que era usado no salvamento.



Uma funcionária da concessionária Arteris, responsável pela gestão da, morreu na tarde desta terça-feira (1/12), enquanto tentavaum motorista e uma mulher grávida e em trabalho de parto, que estavam presos às ferragens de um caminhão que capotou. Elaesmagada pela cabine do caminhão, que estava içada e se desprendeu do guincho que era usado no salvamento.





Ao chegarem ao local, os bombeiros se surpreenderam com a situação, pois funcionários da concessionária Arteris já estavam realizando o atendimento. No entanto, na tentativa de acessarem as vítimas na cabine do caminhão tombado, eles usaram um guincho para levantar a estrutura. Foi quando uma socorrista entrou por baixo da cabine içada. A estrutura cedeu, esmagando a funcionária.





A partir daí, uma nova missão. Os bombeiros resgataram então em segurança os ocupantes do caminhão. A gestante foi encaminhada para o Hospital de Betim, socorrido pela aeronave Arcanjo. O motorista foi levado para o mesmo hospital, por uma ambulância da concessionária.





A vítima fatal foi resgatada em seguida e o corpo levado para o IML. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência.