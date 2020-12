CDL/BH pede à Prefeitura ampliação do horário de funcionamento para o Natal

Em Belo Horizonte, o comércio está autorizado a funcionar de segunda-feira de 10h às 19h e aos sábados entre 9h e 18h (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) solicitou à Prefeitura da capital mineira a ampliação do horário permitido para funcionamento dos setores de comércio e serviços. O ofício, enviado na terça-feira (15/12), tem como justificativa as solicitou àda capital mineira a ampliação do horário permitido para funcionamento dos setores de comércio e serviços. O ofício, enviado na terça-feira (15/12), tem como justificativa as projeções de aumento dos consumidores durante o Natal.





De acordo com a CDL , o objetivo da ampliação é diminuir as chances de aglomerações nos passeios públicos e comércios.

O documento ainda sugere que o comércio de rua possa funcionar entre os dias 17 e 23 de dezembro, entre às 9h e 20h. A ideia é fazer a adesão dos horários em forma facultativa pelos lojistas.





“Esperamos que, com a ampliação do horário, os consumidores consigam realizar suas compras de forma mais tranquila e segura, diminuindo as chances de aglomerações nos passeios públicos e comércios”, afirmou o presidente da CDL, Marcelo de Souza e Silva.





De acordo com Marcelo, a CDL vem reforçando a importância das regras da prefeitura para o enfrentamento da COVID-19.



“Como temos feito desde o início da pandemia, continuamos reforçando junto aos setores de comércio e serviço da capital, a necessidade de cumprir todos os protocolos sanitários e de prevenção ao coronavírus, como a exigência de máscara, a disponibilização de álcool gel 70%, o distanciamento mínimo entre os consumidores, entre outras ações”, explicou.





Em Belo Horizonte, o comércio está autorizado a funcionar de segunda-feira de 10h às 19h e aos sábados entre 9h e 18h.



Resposta



Por meio de nota, a PBH afirmou que vai debater o assunto nesta quinta-feira (17/12). "Amanhã, dia 17, às 16h, o Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19 se reunirá para discutir o atual cenário da pandemia na capital. A questão da ampliação do horário de funcionamento do comércio no período natalino estará entre as pautas a serem analisadas", afirmou a PBH.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria