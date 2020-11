CDL/BH divulga dicas para lojistas contra ações criminosas no período natalino

CDL/BH propõe dicas de segurança para os lojistas durante o período de vendas para o Natal (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A) quinta-feira (26/11), após o lançamento da Operação Natalina da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), às 7h, na Praça da Estação, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), parceira da PMMG nesta ação há anos, divulgou para os lojistas associados à entidade, dicas de prevenção às ações criminosas. Nesta, após o lançamento dada Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), às 7h, na Praça da Estação, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (), parceira da PMMG nesta ação há anos,para os lojistas associados à entidade,de prevenção às





O material, que nos anos anteriores era entregue de loja em loja pela Polícia Militar, desta vez será disponibilizado de forma virtual. A mudança acontece em função da pandemia, que exige o menor contato físico possível. “A vida do comerciante é sempre atribulada e a segurança do seu estabelecimento, às vezes, pode ficar em segundo plano, o que propicia o ambiente ideal para furtos e assaltos. Este ano as informações foram adaptadas para uma versão digital, mas segue o mesmo padrão de qualidade”, destaca o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.





O folder, disponível no site e nas redes sociais da entidade, tem 19 dicas de segurança. “São ações simples que fazem a diferença no combate às possíveis atos criminosos. Este é um período de muitas pessoas circulando, mais dinheiro em caixa e, por isso, é essencial que o lojista tenha uma postura mais atenta e preventiva”, pontua Souza e Silva.





De acordo com o presidente, o material é composto por dicas a respeito da readequação da estrutura da loja e treinamento dos funcionários. “Sugerimos, por exemplo, que o lojista nunca coloque o caixa próximo à porta de saída ou de costas para a rua. Deixe a fachada livre e não exponha produtos na rua. Crie vínculos com os comerciantes da sua região e combinem ações em conjunto, como abrir e fechar as lojas no mesmo horário”, detalha.





Veja as dicas que o comerciante pode adotar em seu estabelecimento, neste período de grande movimentação:





1- Fique sempre atento a postura das pessoas no interior da loja. Pessoas inquietas podem demonstrar alguma atitude suspeita





2- Antes do início do expediente, não deixe a porta da loja semiaberta, demonstrando que você está sozinho





3- Aborde os clientes e ofereça ajuda. Aquele que deseja fazer algo de errado se sentirá inibido por ser percebido pelos atendentes





4- Quando duas ou mais pessoas entrarem juntas na loja e uma delas conversar com você, mantenha atenção nas demais pessoas





5- Deixe sempre a fachada da loja livre e nunca exponha os produtos do lado de fora





6- Não tampe a vitrine, mantenha-a visível de forma que você consiga observar o lado de fora



7- Exponha os produtos mais caros sempre no fundo da loja





8- Coloque grades de contenção nas vitrines no período noturno, evitando arrombamentos





9- Coloque prateleiras que tenham um metro de altura no máximo, para que você consiga ver a pessoa do outro lado





10- Nunca coloque o caixa perto da porta de saída e de costas para a rua





11- Coloque sempre alguma barreira no caixa, para que ele não seja alcançado pelas mãos das pessoas que estão do outro lado





12- Evite deixar objetos pessoais de valor, como celulares e bolsas, expostos sobre o balcão





13- Instale dispositivos sonoros, que acionam e avisam a entrada de alguma pessoa na loja





14- Enquanto não estiver atendendo, o profissional do caixa poderá ficar atento ao movimento na loja e a circulação de pessoas no local





15- Instale câmeras de segurança em pontos estratégicos, como a entrada da loja e o caixa, que identifique os rostos das pessoas





16- Evite deixar apenas um funcionário trabalhando no estabelecimento. Mais pessoas trabalhando na sua loja aumentam a vigilância e segurança do local





17- Crie vínculos com os comerciantes da sua região e combinem ações em conjunto, como abrir e fechar as lojas juntos





18- Em caso de suspeita ligue para a Polícia Militar pelo número 190.





19- Evite exposição de celulares e objetos pessoais em locais de pouco movimento, principalmente a noite

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.