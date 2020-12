Kalil ampliou horário do comércio de BH a pedido da CDL

AM

A reivindicação da CDL se baseou nas projeções de aumento de consumidores nos principais eixos comerciais de Belo Horizonte para as vendas de Natal (foto: Leandro Couri/EM/DA.Press) comércio da capital terá o horário de funcionamento em duas horas, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. O anúncio da medida foi feito pelo prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil (PSD), que atendeu a uma reivindicação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH). A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que oterá o horário de ampliado em, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. O anúncio da medida foi feito pelo prefeito da capital mineira,, que atendeu a uma reivindicação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH). O pedido foi encaminhado para o prefeito na quarta-feira (15/12).









A reivindicação da CDL se baseou nas projeções de aumento de consumidores nos principais eixos comerciais de Belo Horizonte em função das vendas de Natal.

A partir deste sábado (19/12), as lojas de rua poderão funcionar das 9h às 20h; já os shoppings poderão abrir às 10h e devem encerrar o expediente às 21h. Os novos horários valem por tempo indeterminado.





Aglomeração



De acordo com Kalil, ele não deve fechar o comércio da capital: “É uma grande confusão entre BH e o resto do estado, temos que deixar claro. Até porque são protocolos diferentes, independentes, e isso torna BH com números diferentes. Queria dizer que não vamos fechar a cidade. Estamos ampliando o comércio de rua. Vamos ampliar simplesmente para evitar aglomeração, não é porque a situação está boa não”, afirmou.





Segundo dados divulgados nesta sexta pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, BH já registrou 57.016 casos de COVID-19. Dessas pessoas, 1.771 morreram por causa do vírus.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina